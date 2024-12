Demon Slayer The Hinokami Chronicles tendrá secuela

Demon Slayer es una propiedad que no solo ha gozado de éxito en el mundo del manga y anime, sino que también ha incursionado en múltiples ocasiones en los videojuegos, con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles siendo una de sus entregas más aclamadas. Ahora, se ha revelado que este título tendrá una secuela.

Por medio de la edición más reciente de la revista Weekly Shonen Jump, se ha confirmado que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 es toda una realidad. Lamentablemente, los detalles son escasos por el momento. Actualmente, se desconoce cuándo llegará al mercado y en qué plataformas estará disponible. Sin embargo, sabemos que esta entrega adaptará los eventos de los arcos de Entertainment District, Sword Village y Hashira Training.

De igual forma, se ha confirmado que durante Jump Festa 2025, evento que se desarrollará entre el 21 y 22 de diciembre en Japón, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 será jugable, por lo que solo es cuestión de tiempo antes de que tengamos más información sobre esta secuela, algo que seguramente emocionará a más de un fan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles fue bien recibido en su momento gracias a su apartado visual. Esta entrega fue desarrollada por CyberConnect2, quienes nos presentaron un juego de peleas de arena, por lo que es muy probable que el desarrollador regrese para la secuela. En temas relacionados, tendremos un anuncio de Demon Slayer la próxima semana. De igual forma, este es el anime precuela perfecto para el anime.

Nota del Autor:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles es un juego entretenido. No es complejo, pero tiene su curva de aprendizaje, y es una gran adaptación del anime, especialmente en el apartado visual, por lo que será interesante ver cómo es que la secuela evoluciona estos apartados.

Vía: Gematsu