Marvel Rivals consigue gran número de jugadores en línea

Hace poco tiempo se ha lanzado Marvel Rivals, nuevo hero shooter en el que vemos a los héroes más queridos de esta compañía pelear en equipos para dar a conocer al mejor jugador, solamente que las armas quedan en segundo plano para abrir paso a los poderes sobrenaturales. No está de más decir, que al ser un free to play, al contrario de Concord, se ha convertido en un éxito de descargas a nivel mundial, ya sea en computadora y también las consolas.

El nuevo juego free-to-play de NetEase ha tenido un lanzamiento impresionante para propios y extraños. En tan solo 72 horas desde su estreno el 5 de diciembre, el producto ha alcanzado la cifra de 10 millones de jugadores registrados, consolidándose como uno de los lanzamientos más exitosos del año. Y dando a entender que este shooter va a perdurar junto con otros del mismo negocio.

Logró un pico de 400,000 jugadores simultáneos en Steam durante sus primeras horas, superando títulos populares como Overwatch 2. Con un elenco inicial de 33 personajes jugables, desde favoritos como Iron Fist hasta sorpresas adorables como Jeff the Shark, Marvel Rivals no solo ha capturado la atención de los jugadores, sino que también ha generado una avalancha de memes y contenido en redes sociales, lo que amplifica su impacto cultural.

🎉 In just 72 hours, we’ve reached an incredible milestone of 10 million players worldwide! 🎉

We want to extend our heartfelt thanks to each and every one of you. 🫶

Let’s ignite the battle together! 💖#MarvelRivals pic.twitter.com/5njTulx24e

— Marvel Rivals (@MarvelRivals) December 9, 2024