Rolling Stone nombra a su juego favorito de la historia

Algo que es muy conocido en esta industria de los videojuegos, es que a menudo las revistas llevan a cabo sus conteos de los mejores títulos de la historia, ya sea por plataforma, en general o hasta por ciertos géneros que son relevantes para la propia editorial. Y justo hace poco tiempo la importante Rolling Stone ha dad a conocer sus 50 preferidos, donde en el primer lugar destacó cierto juego que fue lanzado por Nintendo hace ya casi 10 años atrás.

En el sitio celebraron a The Legend of Zelda: Breath of the Wild como el número uno. Según la editora, este título es considerado “revolucionario” y redefine el género de los juegos de mundo abierto al priorizar la exploración y el descubrimiento libre sobre las mecánicas tradicionales como misiones predefinidas o marcadores en el mapa.

“Otros juegos de mundo abierto te permiten sentir que estás explorando, pero Breath of the Wild hace que cada acción sea un rompecabezas personal que debes resolver”, señala Rolling Stone. Destaca su enfoque en la curiosidad del jugador, sus entornos coloridos y la música orquestal que acompaña la experiencia.

Para elaborar la lista, Rolling Stone evaluó tanto la influencia de los títulos en su lanzamiento como su relevancia actual. La lista incluye juegos destacados como Animal Crossing: New Horizons (puesto 50) y Baldur’s Gate 3 (puesto 19).

Aquí los diez mejores videojuegos:

1.- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

2.- Tetris (1989)

3.- Grand Theft Auto V (2013)

4.- Super Mario World (1991)

5.- The Last of Us (2013)

6.- Half-Life 2 (2004)

7.- Metal Gear Solid (1998)

8.- Final Fantasy VII (1997)

9.- The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

10.- Super Metroid (1994)

Y no fue el único título de The Legend of Zelda, ya que otro juego de la franquicia, A Link to the Past, ocupa el puesto 47. Curiosamente, el año pasado, cuando se clasificó únicamente los juegos de Zelda en la misma página, el primer lugar fue para Tears of the Kingdom, seguido de Breath of the Wild. Esto último llama bastante la atención.

Vía: ZD