Filtran Zelda: The Wind Waker HD en Switch

La llegada de The Legend of Zelda: The Wind Waker HD al Nintendo Switch ha sido uno de los más grandes rumores durante esta generación. Si bien por el momento Nintendo aún se mantiene en silencio, recientemente surgió una nueva pista que indicaría que la versión HD del clásico de GameCube tendría un relanzamiento.

En estos momentos, el sitio oficial de The Legend of Zelda en Corea del Sur cuenta con la línea del tiempo de la serie. Lo interesante, es que los títulos que cuentan con una tradición oficial al coreano aparecen con sus nombres en este idioma, mientras que aquellos que no poseen esto se pueden ver con sus títulos en inglés. Notablemente, The Wind Waker HD previamente solo estaba disponible en inglés, pero ahora aparece su título y descripción en coreano.

Ahora, por el momento no hay información oficial sobre la llegada de The Wind Waker HD al Switch, aunque este cambio podría indicar que Nintendo tiene algo pensado con este título. Recordemos que en los primeros meses del 2025 veremos una serie de relanzamientos, como Donkey Kong Country Returns HD y Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, por lo que la Gran N podría llevar la aventura de Link por el Gran Océano a su consola en los próximos meses.

Con la revelación y eventual revelación del Switch 2, Nintendo está trabajando en nuevos juegos que veremos durante el lanzamiento de su siguiente consola. Esto significa que el Switch ya no recibirá tanta atención, por lo que relanzamientos, remasterizaciones y versiones HD de sus previos juegos son perfectos para esta época, con The Wind Waker HD siendo el caso predilecto.

Por el momento, solo nos queda esperar para conocer los planes de Nintendo. En temas relacionados, otra filtración apunta a la llegada de The Wind Waker HD al Switch. De igual forma, Twilight Princess HD también llegará a la consola.

Nota del Autor:

Parte de mí quiere creer que The Wind Waker HD sí llegará al Switch, pero también hay que aceptar que este juego quizás no salga del Wii U. Sin embargo, hay otra alternativa. En lugar de llegar al Switch, podría ser una exclusiva del Switch 2.

Vía: Nintendo Soup