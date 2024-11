Filtran la llegada de The Wind Waker HD a Switch

Desde que Nintendo anunció el primer port de Wii U al Switch, los fans han exigido la llegada de The Legend of Zelda: The Wind Waker HD a la consola híbrida. Nos encontramos en la última etapa de vida de la consola, y el público no pierde la esperanza de que esto suceda, y es que una tienda ha revelado que este relanzamiento por fin sería una realidad.

Recientemente, videoigr.net, una tienda de videojuegos en Rusia, listó The Wind Waker HD para Nintendo Switch. Si bien esto no es la primera vez que algo así sucede, destaca el hecho de que este sitio filtró juegos como Metro: Redux, Darksiders 3 y GTA 6 antes de su revelación oficial, por lo que los fans han señalado que en esta ocasión el esperado port sí está en camino.

Muchos esperan que The Wind Waker HD esté disponible en algún punto del próximo año. Si bien sabemos que el Switch 2 llegará en el 2025, Nintendo aún tiene que mantener activa su consola hasta el lanzamiento de su nuevo hardware. De esta forma, el port sería perfecto para la primera mitad del siguiente año.

Recordemos que, hasta el momento, solo sabemos que Donkey Kong Country HD, Xenoblade Chronicles X y Metroid Prime 4 estarán disponibles en el Switch durante el 2025, por lo que se espera que Nintendo llene su calendario de lanzamientos con una combinación de nuevos juegos y relanzamientos que los fans han exigido por años.

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD llegó originalmente al Wii U en el 2013. Esta versión no solo nos ofrece un estilo visual mejorado, sino que incluye una serie de mejoras de vida. Gracias a estos elementos, muchos consideran a esta remasterización como la versión definitiva del clásico de GameCube, y los fans quieren que esta entrega esté disponible en Nintendo Switch.

Lamentablemente, por el momento no hay información oficial por parte de Nintendo sobre la llegada de The Wind Waker HD al Switch. En temas relacionados, hoy tendremos un nuevo Nintendo Direct. De igual forma, así le fue a Echoes of Wisdom en ventas.

Nota del Autor:

Para este punto, parece que el lanzamiento de The Wind Waker HD es más un sueño que los fans quieren hacer realidad, que algo posible. Al igual que a muchos, me gustaría ver esta versión en Switch, pero tampoco es algo que considere sumamente importante.

Vía: Reddit