Hoy tendremos un nuevo Nintendo Direct

Uno de los negocios más importantes para la Gran N en estos momentos son sus parques de diversiones. Super Nintendo World es algo que ha dado mucho de qué hablar desde su apertura hace un par de años, y ahora la compañía japonesa está lista para compartir más información sobre su futuro. De esta forma, el día de hoy se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct enfocado en la próxima expansión para este lugar.

Así es, el día de hoy, 11 de noviembre, se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct. La presentación estará enfocada por completo en la expansión de Donkey Kong Country de Super Nintendo World en Universal Studios Japan. El evento comenzará a las 2:00 PM (hora del Pacífico), o 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), y tendrá una duración aproximada de 10 minutos.

Tune in on 11/11 at 2 p.m. PT for a SUPER NINTENDO WORLD Direct livestream! The stream will be roughly 10 minutes and showcase Donkey Kong Country of #SuperNintendoWorld at Universal Studios Japan. No game information will be featured. #NintendoDirect

📺: https://t.co/0QwNF7DIkG pic.twitter.com/P0HPDK9x0y

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 10, 2024