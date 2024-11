Después del rotundo éxito de la película de Super Mario Bros., Nintendo no tiene pensado abandonar este mercado. De esta forma, la Gran N recientemente compartió el calendario de estrenos de sus próximos proyectos cinematográficos, dándonos una pista de cuándo es que la cinta live action de The Legend of Zelda estaría disponible.

Como parte de la información que se dio a conocer por el cierre del trimestre del año fiscal en curso, Nintendo reveló que la película de Super Mario Bros. ha sido vista por casi 170 millones de personas en todo el mundo. Por su parte, reafirmó que la secuela de esta cinta estará disponible en abril de 2026. Por último, veremos el live action de The Legends of Zelda en algún punto de “202X”.

Por el momento, la película live action de The Legend of Zelda sigue en el estado de planeación y desarrollo, por lo que por el momento no sabemos cuándo es que la cinta estará disponible. Considerando que Nintendo usó el vago “202X”, esto quiere decir que el largometraje llegará a las salas de cines en algún punto de la década actual, por lo que su fecha de estreno podría ser tan temprana como el 2026, o tan lejos como el 2029.

Tomando en cuenta que la atención de Nintendo está en la secuela de Super Mario Bros., es probable que tengamos información sobre el live action de The Legend of Zelda hasta que su siguiente colaboración con Illumination llegue a los cines. En temas relacionados, Nintendo confirma retrocompatibilidad en el Switch 2. De igual forma, estas son las ventas de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Nota del Autor:

Si bien la fecha de estreno es información que todos queremos saber, es más importante primero tener un vistazo oficial a esta cinta. Todos están emocionados y preocupados por el live action de The Legend of Zelda, y es que este proyecto podría ser un éxito rotundo, o un gran fracaso, al menos uno crítico.

Vía: Nintendo