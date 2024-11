Se reportan las ventas de Zelda: Echoes of Wisdom

Hoy ha sido un día importante si hablamos de Nintendo, dado que se han dado resultados financieros para los inversores de la empresa, con noticias llamativas como el número de unidades vendidas de Switch, pues ya casi se llegan a los 150 millones de dispositivos distribuidos. Dentro de toda la información surgió algo bastante llamativo, y eso fue la revelación de las ventas de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, título que está presentando una innovación en general para la franquicia.

La empresa ha anunciado que el juego ha superado las 2,58 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento el 26 de septiembre de 2024. Este dato corresponde al primer período de seis meses del año fiscal 2025, que finalizó el 30 de septiembre de 2024.

A pesar de no alcanzar las cifras impresionantes de títulos como Tears of the Kingdom y Breath of the Wild, este nuevo juego, con su enfoque en la resolución de acertijos, ha tenido un sólido comienzo. Las ventas reflejan el interés en esta nueva dirección para la serie, aunque está lejos de los números de sus predecesores.

Se espera que las ventas de Echoes of Wisdom continúen aumentando hacia finales de 2024 y en 2025. Aunque no se anticipa que alcance el nivel de los grandes éxitos de la franquicia, es probable que eventualmente iguale las cifras de Link’s Awakening, que ha vendido más de seis millones de unidades.

Vía: Nintendo Life