CEO de Nintendo confirma función esencial para Switch 2

Nintendo ha confirmado que la próxima consola, conocida tentativamente como Switch 2, contará con retrocompatibilidad. Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, reveló durante una reunión informativa sobre políticas de gestión corporativa que los juegos de Switch podrán jugarse en la nueva consola. Esta decisión promete un paso importante hacia la preservación del catálogo de la actual y garantiza una transición fluida para los jugadores.

Además de la retrocompatibilidad del software, también confirmó que el servicio Nintendo Switch Online estará disponible en la nueva consola. Este servicio, que ofrece multijugador en línea, guardado en la nube y acceso a juegos clásicos, seguirá siendo una parte clave de la experiencia en la próxima generación de hardware.

This is Furukawa. At today's Corporate Management Policy Briefing, we announced that Nintendo Switch software will also be playable on the successor to Nintendo Switch. Nintendo Switch Online will be available on the successor to Nintendo Switch as well. Further information about…

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) November 6, 2024