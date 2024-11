Nuevo vistazo a Avatar: Fire and Ash

Avatar: Fire and Ash es la tercera entrega de la épica saga de James Cameron. A poco más de un año del estreno de esta cinta, el director tuvo la oportunidad de asistir a la reciente presentación de D23 en Brasil, en donde aprovechó el escenario para compartir un nuevo vistazo al siguiente capítulo en las aventuras de Jake Sully y su familia.

Aunque aún no tenemos un tráiler, Cameron compartió cinco piezas de arte conceptual en donde se nos da el primer vistazo a la tribu de fuego en Pandora. Estos Na’vi son descritos como un pueblo agresivo, el cual tiene elementos nómada, y representarán un nuevo reto para el protagonista, quien está tratando de unir a todos los Na’vi para combatir la invasión humana.

El vistazo que se nos compartió deja muchas preguntas sin responder, pero nos da una idea del tipo de locaciones que visitaremos. En esta ocasión nos alejaremos de los bosques y océanos de las primeras dos cintas, para visitar montañas y zonas volcánicas, en donde la tribu del fuego habita. Lo más interesante, son una serie de naves que permiten que esta sociedad se mantenga en constante en movimiento, ya sea para atacar o escapar de los humanos.

Avatar: Fire and Ash llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025, por lo que aún falta algo de tiempo antes de ver en acción a Jake Sully y al resto de los Na’vi. Recordemos que James Cameron tiene pensado realizar cinco películas en total en esta saga, por lo que después de esta entrega aún faltarán dos largometrajes más. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Avatar: Frontiers of Pandora. De igual forma, James Cameron habla sobre Avatar 4.

Nota del Autor:

Después de lo que fue Avatar: The Way of Water, no puedo esperar para ver Fire and Ash. Si bien algunas personas son escépticas al trabajo de James Cameron, el director ha dejado en claro que es una persona sumamente talentosa para darle forma a este mundo.

Vía: Hipertextual