James Cameron da interesantes datos de Avatar 3 y 4

El año pasado se ha estreno la segunda película de la franquicia de Avatar, misma que ha dejado impactados a los asistentes por el hecho de que se dio un gran salto en cuanto la parte técnica, y ante esto, el director y creador de la franquicia, James Cameron siguió grabando lo que sigue para la historia. Por esa misma razón, se han soltado datos interesantes de lo que vamos a ver en diciembre del 2025 y mucho más allá con la cuarta película de las siete prometidas.

Entre los datos que conocemos, es que varios fragmentos de las nuevas películas se han grabado de forma anticipada por cuestiones de continuidad, ya que como son lanzamientos que tardarán años en llegar, los actores adolescentes evidentemente tendrán cambios físicos. Y eso nos lleva a que hablan sobre una profundidad de personajes amplia, explorando las decisiones que van a tomar en las siguientes aventuras.

A esto se agrega el tema de que habrá un salto temporal de seis años donde se verá evidentemente el cambio más grande. Aquí los comentarios de Cameron:

Hicimos la captura en tres y la fotografía de acción real en tres como una producción entremezclada con [‘Avatar: The Way of Water’], e incluso hicimos parte de la película cuatro porque todos nuestros personajes jóvenes van a crecer, tenemos que dar un gran salto en el tiempo en la cuarta película.

Los vemos y luego nos vamos durante seis años y volvemos. Y entonces, la parte en la que volvemos es la parte que aún no hemos rodado. Así que comenzaremos con eso después de que se publique tres.