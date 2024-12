Nuevos detalles sobre Marvel 1943: Rise of Hydra

A principios de este año se dio a conocer Marvel 1943: Rise of Hydra. Si bien no habíamos visto más información de este título desde su revelación, Amy Hennig, directora del proyecto, ha compartido nuevos detalles sobre este esperado título, aclarando un par de dudas en el camino.

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Hennig reveló que Marvel 1943: Rise of Hydra no solo se llevará a cabo en París, como muchos habían pensado, sino que será una aventura que le dará a los jugadores la oportunidad de explorar múltiples locaciones, una de estas será Wakanda, lugar del cual también se compartió una imagen que nos da una idea de lo que nos espera. Esto fue lo que comentó la directora:

“Wakanda en este momento está escondida del mundo exterior y protegida por esta jungla impenetrable. No son intervencionistas, pero suceden eventos que los arrastran al conflicto. Tienen que proteger sus intereses. El mundo se está haciendo más pequeño. Todavía no hay satélites, pero los habrá pronto. Puedes derribar aviones que quieran volar sobre Wakanda, pero ¿cuánto tiempo puedes permanecer en las sombras?”

Junto a esto, Hennig habló sobre la historia de Marvel 1943: Rise of Hydra, en donde reveló que el Black Panther de esta época es Azzuri, el abuelo de T’Challa, quien es descrito como una persona mucho más madura en comparación con Captain America. Esto fue lo que comentó la directora:

“[El entorno] nos llevó a hacer un montón de cosas interesantes, una de las cuales fue no solo contar una historia con un joven Steve Rogers que todavía está tratando de encontrar su lugar, a diferencia del tipo más experimentado que hemos visto en muchas de las películas. También nos permitió presentar un nuevo Black Panther de 1943. Nos llevó a aprovechar todas las cosas que me encantan, todos los maravillosos tropos de las películas de aventuras de la era de la Segunda Guerra Mundial, las películas clásicas de hombres en una misión y todo eso. Hay mucha intriga en nuestra historia, muchos giros y vueltas, personajes fascinantes y lugares interesantes”.

Por último, Hennig también habló sobre el aspecto visual del juego. Al usar el Unreal Engine 5, hay muchas expectativas sobre qué tan realista será el juego, y si bien el tráiler de revelación sorprendió a más de una persona, aún falta por ver este título en acción. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Realmente queríamos que la fidelidad visual fuera alta para que pudieras olvidarte de que estás viendo un juego, que se sintiera, se viera, sonara y oliera como si estuvieras viendo una gran película o programa de televisión de Marvel, pero que tú seas el que conduce la acción. Como un nuevo estudio que intenta hacer algo innovador con juegos presentados cinematográficamente, la forma en que invitamos a la mayoría de las personas es brindándoles algo que ya conocen y aman, pero en una nueva forma”.

Lamentablemente, Hennig no habló sobre la fecha de lanzamiento del juego. Por el momento, Marvel 1943: Rise of Hydra aún no tiene fecha de lanzamiento, pero es muy seguro de que este título aún está a varios años de distancia. En temas relacionados, Black Panther 3 será una realidad. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de Marvel Rivals.

Nota del Autor:

Con Amy Hennig a cargo del proyecto, no hay algo que temer. Este seguramente será una gran aventura lineal con una historia entretenida y un apartado visual de primer nivel. Lo interesante será ver el tipo de gameplay que se nos presentará, especialmente considerando que estamos hablando de dos grandes héroes.

Vía: Entertainment Weekly