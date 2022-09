Con fuertes rumores sobre un posible Nintendo Direct planeado para el mes de septiembre, un nuevo reporte ha señalado que las remasterizaciones de The Legend of Zelda: The Wind Waker y Twilight Princess que vimos en Wii U, serían reveladas para el Switch en este evento.

De acuerdo con Mike Minotti, editor gerente de GamesBeat, y Jeff Grubb, famoso insider, en el siguiente Direct se revelarían los ports de las versiones HD de The Wind Waker y Twilight Princess para el Nintendo Switch. Esto fue lo que comentó Grubb al respecto:

“100% hay un Nintendo Direct en septiembre. Creo que habrá muchas cosas de Zelda en esto, creo que será una explosión de Zelda para Nintendo. Las cosas que hemos estado escuchando es que habría algunas cosas de Zelda allí. Y los detalles que se mencionaron fueron los ports Twilight Princess y Wind Waker HD para Switch”.

Por su parte, Nintendo no ha confirmado algún tipo de Direct para el mes de septiembre. Sin embargo, conociendo a la compañía, es muy probable que, en dado caso de llevarse a cabo este evento, tendríamos su confirmación un par de días antes de ser una realidad.

En temas relacionados, a Miyamoto tampoco le agradó la idea del cel-shading en The Wind Waker originalmente. De igual forma, Ocarina of Time se une a la Sala de la Fama del Videojuego.

Nota del Editor:

Siempre que se aproxima un Direct, los rumores de estos ports están en la mente de todos. Aunque no se descarta esta posibilidad, esto es algo que ya se hubiera anunciado. Lo mejor será mantener las expectativas a un nivel real en esta ocasión.

