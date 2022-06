Cuando The Legend of Zelda: The Wind Waker fue revelado al público, la mayoría de los fans de esta serie no estuvieron contentos con el apartado visual. Para muchos, el dejar de lado el aspecto realista que vimos en Ocarina of Time, Majora’s Mask, así como el demo de Space World, era un retroceso. Ahora, para sorpresa de muchos, se ha revelado que Shigeru Miyamoto, padre de esta serie, pensaba de una forma similar.

Recientemente, Did You Know Gaming? logró traducir una entrevista que se le hizo a Eiji Aonuma, director de The Wind Waker, en la revista Nintendo Dream a mediados de la primera década del siglo XXI, en donde se revela que Miyamoto estaba en contra del estilo caricaturesco de esta entrega. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Si hubiera ido y hablado con él desde el principio, creo que me habría dicho ‘¿Cómo es eso de Zelda?’… Miyamoto tuvo problemas para dejar el estilo de arte realista de Link hasta el final. En algún momento, él [Miyamoto] tuvo que hacer una presentación en contra de su voluntad. Fue entonces cuando me dijo algo como: ‘Sabes, no es demasiado tarde para cambiar de rumbo y hacer un Zelda realista’”.

Miyamoto no estaba muy contento con el resultado, pero no le quedó otra opción que aceptar este nuevo aspecto debido a las limitaciones de tiempo y al hecho de que, supuestamente, el equipo habría tardado “10 años” en hacer un juego de Zelda de aspecto realista.

Junto a esto, se menciona que los planes originales para Zelda en GameCube, era simplemente mejorar el apartado visual que vimos durante los juegos de N64, algo como lo visto en el recordado teaser de Space World del año 2000. Al final del día, The Wind Waker es recordado como uno de las mejores entregas en la serie, y para todos aquellos que deseaban un estilo realista, Twilight Princess cumplió este sueño.

Nota del Editor:

The Wind Waker es un fantástico juego con un estilo visual que no ha envejecido. Hasta el día de hoy, el lanzamiento original de GameCube se sigue viendo bastante bien, y la remasterización de Wii U simplemente le dio una nueva capa de pintura. Un juego para recordar.

Vía: Did You Know Gaming?