Durante años hemos escuchado que una remasterización de Metroid Prime está en camino al Nintendo Switch. Aunque por el momento no hay información oficial, un insider asegura que no solo este proyecto es una realidad, sino que estaría disponible a finales de este mismo año.

Recientemente, Jeff Grubb, famoso insider de la industria, comentó que una completa remasterización del original Metroid Prime llegaría al Nintendo Switch en algún punto del próximo mes de noviembre, esto para coincidir con el 20 aniversario del lanzamiento original en GameCube. Esto fue lo que comentó al respecto en el stream de Game Mess Mornings:

“Puedo decir que me dijeron, definitivamente, que Metroid Prime Remastered será uno de sus grandes juegos para finales de año. En el pasado, esto es algo que escuché que estaba en proceso. Han tenido cosas sucediendo con ese juego. Ahora, es como si me hubieran dicho que sus planes son lanzar ese juego a finales de año, creo, para alinearse con el 20 aniversario en noviembre”.

Grubb ha señalado que Metroid Prime recibiría el trato de remasterización por completo, aunque no compartió detalles específicos. Junto a esto, Metroid Prime 2: Echoes y Metroid Prime 3: Corruption también llegarían al Switch en un futuro. Estas dos secuelas no tendrían un cambio tan notario, y el insider ha señalado que solamente veríamos un par de mejoras visuales y controles actualizados.

Por el momento, Nintendo no ha negado o confirmado esta información. Aunque el día de mañana se llevará a cabo un nuevo Direct, la presentación estará enfocada en las compañías third party, por lo que no esperen algún tipo de novedad relacionada con Metroid en los próximos días.

En temas relacionados, puedes conocer el horario del Nintendo Direct aquí. De igual forma, Metroid Dread ya es el juego más vendido de la franquicia.

Nota del Editor:

Ya es hora de que Metroid Prime tenga una remasterización. Si bien el clásico de GameCube se sigue viendo y jugando de forma fantástica, una nueva versión para el Switch sería perfecta. Sin embargo, dudo que escuchemos sobre estos en los próximos meses.

Vía: Jeff Grub