¡Un nuevo Nintendo Direct se llevará a cabo mañana!

Después de cientos de rumores, se ha confirmado que un nuevo Nintendo Direct se llevará a cabo esta misma semana. El día de mañana, 28 de junio, a las 6:00 AM (hora del pacífico), u 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), por fin seremos testigos de uno de los eventos digitales más esperados de los últimos meses.

La presentación tendrá una duración de aproximadamente 25 minutos, y estará enfocada en juegos de third party. Esto quiere decir que las posibilidades de ver nueva información sobre Bayonetta 3, Splatoon 3, la secuela de Breath of the Wild, o algunos de los juegos rumoreados de Nintendo, como el nuevo Donkey Kong, son básicamente nulas.

A new #NintendoDirectMini: Partner Showcase is on the way! Watch on-demand via our YouTube channel beginning Tuesday, June 28 at 6am PT for roughly 25 minutes of info on upcoming third-party #NintendoSwitch games. Subscribe & turn on notifications here: https://t.co/SZA1P3RSHS pic.twitter.com/8hmCJ1p5EX — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 27, 2022

Aun así, existe la posibilidad de ver varias sorpresas durante este evento. Recordemos que la semana pasada se llevó a cabo un Nintendo Direct enfocado completamente en Xenoblade Chronicles 3. Esperemos que la Gran N y sus colaboradores nos ofrezcan una presentación bastante memorable.

En temas relacionados, esto es lo que ofrece el pase de temporada de Xenoblade Chronicles 3. De igual forma, la eShop ofrece grandes descuentos en estos momentos.

Nota del Editor:

Aunque no veamos nueva información sobre los juegos first party de Nintendo, esto no quiere decir que la presentación será horrible. Todo lo contrario. Existe la posibilidad de ver sorpresas de todo tipo, y conocer un poco más sobre el calendario de lanzamientos planeado para el resto del año.

Vía: Nintendo.