Aunque parece que en cualquier momento se revelará la quinta fase del MCU, un tema sigue en duda: ¿quién será el siguiente Captain America o Iron Man? Bueno, ya tenemos una respuesta, ya que el productor de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha dejado en claro que el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch es uno de los personajes más importantes del momento.

Por medio de un audiocomentario para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Richie Palmer, productor de esta cinta, dejó en claro que Doctor Strange y la Scarlet Witch son los personajes más importantes para la cuarta fase del MCU, y tendrán un mayor papel en el futuro de este universo. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Sí, Doctor Strange es el ancla de la Fase 4, entonces Wanda Maximoff es la joya de la corona. Es una locura ver a Wanda actuar así por primera vez, es muy emocionante. Y para los que somos fanáticos de los cómics, estábamos muy emocionados de llevar esto a la pantalla y finalmente cumplir la promesa. Una vez que presentas al personaje de Scarlet Witch, no hay vuelta atrás. Incluso antes de que fuera la Scarlet Witch, cuando la presentamos en Age of Ultron, siempre hubo la esperanza de ver lo que podía hacer. Y es realmente emocionante. Ella es la mejor”.

Junto a esto, las declaraciones de Palmer parecen confirmar que Wanda sigue con vida, al menos en algún lado del multiverso. Lo interesante, es que por el momento no hay proyectos confirmados para estos dos personajes. Aunque la escena post-créditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness apunta a una tercera película de este personaje, por el momento no hay información oficial.

Con rumores de una adaptación de Secret Wars para el futuro, queda claro que los Avengers necesitarán de las habilidades de Doctor Strange y Scarlet Witch. Recordemos que la revelación de la quinta fase del MCU se llevará a cabo en un futuro, por lo que tendremos más información sobre las siguientes aventuras de estos personajes dentro de poco.

El universo de Marvel en el cine se expande de forma constante, y conforme vemos más y más personajes, un evento tipo Endgame se ve más y más complicado, aunque no imposible, solo nos queda esperar y ver cuál será el futuro de este inmenso proyecto.

Vía: Screenrant