Sugieren a Sam Raimi para dirigir Los 4 Fantásticos del MCU

Después de la adquisición de FOX, Disney ha tratado de incorporar poco a poco a personajes de los cuales no tenía derechos hacia el mundo cinematográfico de Marvel. Una de las pruebas más concretas fue en Dr. Strange 2, con algunos cameos interesantes por parte de Sam Raimi, director que ahora podría perfilarse para trabajar en Los 4 Fanáticos.

Y es que hace no mucho se anunció que Jon Watts dejaría de lado este proyecto, por lo que ahora están buscando un nuevo director que pueda incorporar a estos héroes al MCU. Kevin Feige ha dejado claro que le gustaría tener a alguien de la talla de Raimi, por lo que mediante las redes sociales, el actor Bruce Campbell señaló que deberían preguntarle directamente a Sam.

Why not Sam Raimi himself? https://t.co/8BiNrKqdUe — Bruce Campbell (@GroovyBruce) June 2, 2022

Con Dr. Strange in The Multiverse of Madness, Raimi ha sentado las bases para todo lo que sigue en el universo de películas de Marvel, explorando a profundidad varios universos alternos del que conocemos. Además, se da a entender que el personaje principal deberá de seguir viajando, esto tras el caos generado en la lucha contra el personaje de Wanda.

Recuerda que Dr. Strange 2 se estrena en Disney Plus el 22 de junio.

Vía: ComicBook