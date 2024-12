Killzone está de regreso gracias a Helldivers II

Pese a lo popular que ha sido Helldivers II, los fans han señalado que al juego le falta algo muy importante: colaboraciones. Si bien ha pasado casi un año desde el lanzamiento de este título, el deseo de los fans por fin se hará realidad, y es que contenido de Killzone llegará a este PvE.

Gracias al esfuerzo de los jugadores al liberar Voteless tras la actualización de Omens of Tyranny, Arrowhead ha confirmado que su primera colaboración estará dividida en dos partes, con la primera ya disponible, y la segunda llegará el próximo 23 de diciembre, y se trata de un paquete premium inspirado en Killzone 2. Junto a esto, veremos más contenido basado en el título de Guerrilla Games dependiendo del desempeño de los jugadores en futuras misiones.

Dispatch from Acquisition Centre Superstore:

To celebrate your heroics in liberating the Voteless from their tortured existence, we’re bringing to the table our first official crossover – Helldivers x Killzone.

