Primer vistazo en video a Superman

Superman es una de las películas más esperadas del 2025. Como la primera incursión cinematográfica del nuevo DCU, muchos tienen altas expectativas de este proyecto. Por suerte, las dudas de todos serán resueltas mañana, día en que estará disponible el primer tráiler de la película. Afortunadamente, Warner Bros. no nos quiere hacer esperar tanto, por lo que el día de hoy han compartido el primer vistazo oficial en video de esta cinta.

Por medio de sus redes sociales, Warner Bros. compartió un pequeño adelante de lo que veremos mañana. Esto para recordarnos que mañana, 19 de diciembre, a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), estará disponible el primer teaser tráiler de Superman. Aquí podemos ver a una serie de personajes mirar al cielo, mientras Superman pasa volando, tratando de replicar un sentimiento clásico del personaje, uno de esperanza y sorpresa, algo que no hemos visto desde que Christopher Reeve portó el traje azul y rojo.

Teaser Trailer Tomorrow at 6AM PT. #Superman Join the countdown at https://t.co/tHb0HrRbLa pic.twitter.com/BS8RLRC54l

