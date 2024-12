Mario y Luigi sí aparecen en Zelda: Ocarina of Time

Los juegos clásicos siempre nos sorprenden de alguna u otra manera, ya que después de décadas algunos revelan secretos en forma de glitches o referencias que después los propios desarrolladores confirman, y una plataforma en cuestión que se relaciona fuertemente a eso es Nintendo 64. De hecho, hace no tanto The Legend of Zelda: Ocarina of Time tuvo un nuevo easter egg, el cual se relaciona a personajes queridos de la marca a la que pertenece la saga.

Desde hace mucho los fans especulaban que hay un par de personajes que son Mario y Luigi pero con nombres diferentes, algo que solamente se había quedado en rumor, puesto que Nintendo nunca mencionó el tema y cuándo se hacía hincapié en ello preferían esquivar el cuestionamiento. Sin embargo, las dudas finalmente se han despejado gracias a un canal conocido del mundo de los videojuegos, quienes descifraron todo, incluso encontraron al principal implicado.

En una entrevista traducida, Shigeru Miyamoto reveló que tanto Talon como Ingo se inspiran directamente de los fontaneros de Brooklyn, teniendo básicamente el aspecto característico de cada uno, es decir, la altura, además del típico bigote llamativo que seguro llamó la atención a más de uno. Este guiño se estaba buscando para darle alguna referencia al reino de los hongos, más allá de las fotografías que se pueden ver dentro de el castillo de Hyrule.

Algo que también ha impresionado, es justamente conocer que el rancho Lon Lon iba a tener una historia diferente, pues se planeaba que Ingo fuera a perder la cabeza, y a demás de ayudar a Ganondorf como lo hizo en el producto final, iba a expulsar a todos los habitantes del lugar con un incendio. De hecho, iba a existir una escena de acción en la cual Link llegara a salvar todo, pero que al final se terminó quitando, esto por cuestiones técnicas de la consola.

Recuerda que puedes jugar a The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Switch Online.

Vía: DG