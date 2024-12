PlayStation celebra su aniversario en Las Vegas

Como ya lo saben, 2024 marca el 30 aniversario de PlayStation. A lo largo del año hemos visto a la compañía celebrar de diferentes formas, una de las más interesantes se llevó a cabo en Las Vegas, en donde la controversial Esfera ha dado pie a una gran presentación de la compañía, protagonizada por Astro Bot.

Por medio de sus redes sociales, PlayStation ha compartido un video en donde podemos ver la Esfera de Las Vegas celebrar el 30 aniversario de la compañía con un video mapping que nos muestra el logo de la compañía, así como a Astro Bot moviéndose a lo largo de esta pantalla esférica.

Rounding out the year with a PlayStation celebration on @SphereVegas 🎉 pic.twitter.com/HKxeFsPhFS

— PlayStation (@PlayStation) December 18, 2024