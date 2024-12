Filtran la nueva propiedad de PlayStation

En el 2019, Bend Studios nos entregó Days Gone, título que no tuvo la recepción que muchos esperaban. Desde entonces, el estudio ha estado trabajando en una nueva propiedad. Si bien por el momento no hay información sobre este proyecto, recientemente se filtraron una serie de imágenes que nos dan una idea del siguiente proyecto de este equipo.

Recientemente, MP1ST aseguró encontrar el portafolio de un ex-artista de Bend Studios enfocado en la interfaz. Esta filtración nos muestra un shooter en tercera persona, el cual nos mostraría una serie de mejoras en comparación con los elementos de mundo abierto que vimos en Days Gone, y contaría con un aspecto multiplayer.

Aunque la mayoría de las imágenes solo están enfocadas en los menús, nos dan una buena idea de lo que podría incluirse en el juego. Aquí se pueden apreciar la creación de objetos, un sistema de niveles, una gran cantidad de armas y algo llamado “nanites”. De igual forma, se puede apreciar un modelo de personaje, lo que confirma una perspectiva en tercera persona, de pie en lo que parece ser una base, que tiene una opción de guardarropa y una estación de transferencia.

Previos rumores habían señalado que Bend Studios estaría trabajando en un juego similar a Helldivers II, por lo que no se descarta la posibilidad de que este proyecto tenga un gran énfasis en los elementos de juego como servicio. Por el momento no hay información oficial respecto a este proyecto, y si bien The Game Awards podría ser el lugar perfecto para revelar este título, es muy probable que PlayStation tarde algo de tiempo en darnos el primer vistazo al siguiente trabajo del estudio. En temas relacionados, Bend Studios pide disculpas por dar esperanzas de un nuevo juego de Days Gone. De igual forma, creador de Days Gone volvería para una secuela.

Nota del Autor:

Parece que Sony no ha entendido que los juegos como servicio no les funcionan del todo. Si bien aún hay mucho que se desconoce sobre este proyecto, la compañía tiene que ser muy cuidadosa al momento de presentar su siguiente propiedad al público.

Vía: MP1ST