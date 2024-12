Indiana Jones and the Great Circle ya está disponible en Xbox Series X|S y PC. Si bien el trabajo de MachineGames llega tarde a la fiesta, muchos ya lo consideran uno de los mejores títulos del año. De esta forma, gran parte del público se pregunta cuándo es que esta experiencia estará disponible en PlayStation 5. Afortunadamente, Xbox ha compartido más información al respecto.

Por medio de una nueva entrevista con Variety, Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, fue cuestionado sobre la exclusividad de sus juegos, señalando a Indiana Jones and the Great Circle como un título muy particular. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Estamos tomando las decisiones sobre [exclusividad y ventanas de lanzamiento] caso por caso. Cada uno de nuestros estudios se encuentra en una posición un poco diferente. También está la línea de tiempo de producción de un juego, por lo que la decisión sobre los intervalos de tiempo se toma primero ahí. Queremos asegurarnos de que haya una gran experiencia para nuestros jugadores de Xbox, y luego el intervalo [antes de que esté disponible en PlayStation] es tanto una decisión de producción como cualquier otra cosa. Este es un juego que ya estaba en producción antes de que adquiriéramos Bethesda”,

Aunque Booty no comparte información precisa sobre la llegada de Indiana Jones and the Great Circle al PlayStation 5, ha dejado en claro que la espera se debe, en parte, a que la compañía quiere que los jugadores de Xbox gocen de una gran exclusiva, dándole un mayor valor, no solo a su consola, sino al servicio de Xbox Game Pass.

De esta forma, se sigue esperando que Indiana Jones and the Great Circle esté disponible en PlayStation 5 en la primavera del 2025, es decir, entre marzo y junio del siguiente año. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este título aquí. De igual forma, así debutó el título en PC.

Nota del Autor:

Indiana Jones and the Great Circle es un gran juego, y su lanzamiento en PlayStation 5 solo va a beneficiar al resto de los jugadores y a Xbox. Este es un título que todos deben de disfrutar, especialmente los fans de Indiana Jones. Si bien muchos pueden ver cómo una lástima su exclusividad temporal, esto solo es una cuenta regresiva para que más personas le den una oportunidad.

Vía: Variety