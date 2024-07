Piden perdón por falsas esperanzas de secuela de Days Gone

Aunque no fue uno de los mayores éxitos del PlayStation 4, Days Gone se fue formando poco a poco de su propio público, ya que Sony le ha dado al mismo la oportunidad de pisar la plataforma de PC, y generar la expectativa por tener una secuela, algo que no se ha podido tener debido a que el director de Bend Studio salió del equipo. Aún con eso, con cualquier detalle que salga a la luz les da algo de esperanza a los seguidores, la cual el propio estudio de desarrollo considera como inadecuadas debido a que es emoción innecesaria.

De forma reciente, el community manager se disculpó con los seguidores, pues siempre surgen noticias con falsos informes de que tendremos la segunda parte en los próximos años, algo que es totalmente falso debido a la salida del director y de que en estos momentos están trabajando en otros proyectos. Añade que este tipo de cuestiones no son justas, pues no quieren un mensaje erróneo y menos por parte de gente que ya no está involucrada en el estudio, con señales como las de John Garvin que no llevan a nada más que frustración.

All these type of headlines originate from previous developers, which puts us in a bad position. Like I said, people need likes. Time to move on. — Kevin McAllister (@vikingdad278) June 27, 2024

Aquí la descripción del juego:

Days Gone es un videojuego de acción y aventura en mundo abierto desarrollado por Bend Studio y publicado por Sony Interactive Entertainment. Fue lanzado en abril de 2019 para PlayStation 4 y más tarde en mayo de 2021 para Microsoft Windows. El juego se desarrolla en un mundo post-apocalíptico en el noroeste del Pacífico de los Estados Unidos, dos años después de una pandemia global que ha convertido a millones de personas en “Freakers”, criaturas similares a zombies. Es conocido por su combinación de acción intensa, narrativa profunda y un entorno inmersivo que desafía a los jugadores a sobrevivir en un mundo hostil y en constante cambio.

Recuerda que está disponible en PS4 y PC.

Vía: Eurogamer