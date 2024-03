Usuarios juegan al PS4 en medio de inundación

El mundo de los videojuegos definitivamente es uno de los hobbies más famosos del planeta, tanto así que en casi todo hogar hay una consola o computadora con la capacidad de correr juegos, ya sea teniendo pocos títulos en la colección o hasta con un uso para poder ver streaming. De hecho, hay gente que cuando quiere tomar su descanso después de trabajar o la escuela, nada los detiene de tomar el control y ponerse a probar su dispositivo, esto nos lleva a un caso que se ha hecho viral en internet.

En la plataforma de Twitter se ha compartido un video en el cual vemos como una casa se está inundando en consecuencia de las fuertes lluvias, a tal punto de que los habitantes de la misma tienen literal el agua cubriéndoles los pies de lo tanto que se ha acumulado dentro. Esto no es nada nuevo, pero lo que realmente llama la atención, es el hecho de que se encuentran cocinando algunos platillos y al mismo tiempo otras personas están jugando tranquilamente a FIFA de PS4, en lugar de tratar de sacar el líquido de la vivienda.

Aquí lo puedes ver:

“Tormenta” Porque a estos amigos no les importó tener el agua hasta los tobillos e igual se pusieron a jugar a la Play mientras otro cocinaba milanesas. pic.twitter.com/NpxBRFV6Kb — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 20, 2024

Muchas personas han reaccionado al video, algunas comentas que en teoría no tiene nada malo que jueguen mientras se está desatando la tormenta, algunas más dicen que no deberían tomarse las cosas con tanta calma y las más sensatas hasta cierto punto, mencionan que mejor sería apagar la consola y TV pues podría haber un accidente eléctrico. Por su parte, algunos no entienden como el dispositivo puede estar conectado sin presentar algún tipo de fallas por obvias razones que impliquen una gotera en el techo.

Aquí algunos puntos del por qué los juegos se han convertido en el pasatiempo de muchos:

– Diversión y entretenimiento: Los videojuegos ofrecen una experiencia interactiva única que puede ser tremendamente divertida y entretenida. Los juegos están diseñados para ser emocionantes, desafiantes y atractivos, lo que permite a los jugadores sumergirse en mundos virtuales fascinantes y escapar de la realidad por un tiempo. – Variedad y opciones: Existe una amplia gama de géneros de videojuegos para satisfacer los diferentes gustos e intereses de los jugadores. Desde juegos de acción y aventuras hasta rompecabezas, simuladores, juegos de rol y deportes, hay algo para todos. Esta variedad permite a los jugadores explorar diferentes tipos de experiencias y encontrar juegos que se adapten a sus preferencias personales.

No se han reportado sucesos posteriores a estos hechos, pero el video no tardó en volverse viral por toda latam.

Vía: Twitter

Nota del editor: Si me pasara eso, mejor desconectaría las cosas y las pondría en un lugar seguro antes de que pase algo desafortunado. Posteriormente, creo que vería la forma de mandar a hacer un tipo de desagüe para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir.