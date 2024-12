Mecánica de Zelda se habría incluido en Ghost of Yotei

Este año PlayStation sorprendió a su audiencia con la revelación de Ghost of Yotei, título que será la secuela de Tsushima en cuestión de jugabilidad, puesto que al parecer la historia será mucho más adelante de lo visto con Jin Sakai, con incluso armas más avanzadas. Al igual que su predecesor, se tratará de un mundo abierto, solo que el detalle más llamativo serán sus cambios de mecánicas, donde hasta podría tomar de inspiración cierto trabajo desarrollado por Nintendo.

El próximo título de Sucker Punch, parece tomar un enfoque fresco respecto a su predecesor al incorporar posibles mecánicas de domesticación de caballos. En un momento destacado del tráiler de anuncio, la protagonista Atsu es vista cabalgando entre una manada de caballos salvajes, lo que ha generado especulación entre los fans sobre un cambio significativo en las dinámicas del juego. Esto podría seguir la inspiración de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, donde domar caballos añade profundidad e inmersión a la experiencia.

En Ghost of Tsushima, los jugadores elegían uno de tres caballos al inicio, una decisión que apenas influía en la historia. En contraste, Ghost of Yotei podría implementar un sistema más dinámico, donde ganar la confianza de los caballos se alinee con la narrativa más personal y vengativa de Atsu. Este cambio no solo enriquecería el desarrollo del personaje, sino que complementaría su estilo de vida nómada, sugiriendo una jugabilidad más interactiva y emocionalmente conectada.

La historia también apunta a un giro significativo en tono y motivaciones. Mientras que Jin Sakai luchaba por el honor y su tierra, Atsu parece estar impulsada por una búsqueda de venganza. Este contraste promete explorar un enfoque más oscuro y renegado, diferenciando aún más la secuela de su antecesor.

Sucker Punch continúa perfeccionando los elementos visuales y narrativos que hicieron de Ghost of Tsushima un éxito, mientras añade innovaciones en mecánicas clave. Si la domesticación de caballos se confirma, no solo sería un avance técnico, sino un paso hacia una experiencia más profunda y cautivadora para los jugadores.

Vía: Gamerant