Ghost of Yotei enciende los reflectores del State of Play

Desde hace algunas semanas, PlayStation se encuentra muy activo en diversos eventos digitales para promocionar y seguir posicionando su marca por todo lo alto, ya sea con la develación de PS5 Pro, la celebración del 30° aniversario y por supuesto, la presentación de los títulos que llegarán en los próximos meses.

El más reciente State of Play sirvió para dar a conocer varias producciones como The Midnight Walk, a cargo de los creadores de Lost in Random, y Archeage Chronicles, además de que Palworld finalmente he llegado a PS5, después de haber debutado hace varios veces tanto en computadora como en Xbox Series X|S.

Fue grato conocer mayores detalles de Dragon Age: The Veilguard y Monster Hunter Wilds que harán su arribo al mercado en los meses de octubre 2024 y febrero 2025 y que conquistarán rápidamente el corazón de los gamers alrededor del planeta.

State of Play recap, including: – Ghost of Yōtei

– PS5 Chroma collection

– Astro Bot update

– Monster Hunter Wilds

– Horizon Zero Dawn Remastered

– Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Catch up on the news and updates: https://t.co/E6lIC0Atv5 pic.twitter.com/EnLL1npNSQ — PlayStation (@PlayStation) September 25, 2024

Pese a que PlayStation VR2 no ha tenido el éxito comercial deseado, Sony continúa realizando gestiones para que su dispositivo de realidad virtual siga recibiendo apoyo, siendo muestra de ello, los venideros Metro Awakening VR y Hitman 3 VR: Reloaded, que tienen muy buena pinta.

Los rumores se confirmaron y para diciembre del año en curso, estará disponible Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, en el marco del 25 aniversario de la franquicia, mientras que Lunar Remastered Collection hará lo propio el siguiente año, para traer de vuelta a aquellos juegos de rol legendarios.

Como es habitual desde hace algunos meses, la mayoría del tiempo en el State of Play estuvo destinado a videojuegos que serán multiplataforma y solamente se anunciaron pocas novedades en el rubro first party centradas tanto en software como en hardware.

Habrá tres nuevos colores de DualSense con temática cromada, así como una edición especial de Fortnite. En el apartado jugable, llegará en breve Horizon Zero Dawn Remastered y el DLC de AstroBot que añadirá nuevos desafíos de tiempo y diez robots coleccionables adicionales.

La sorpresa final consistió en la secuela de Ghost of Tsushima, denominada Ghost of Yōtei, que buscará exprimir al máximo el potencial de PS5 y narrará una historia situada 300 años después que su antecesor y encarnaremos a una nueva heroína que responde al nombre de Atsu.

A casi cuatro años del lanzamiento de PlayStation 5, Sony no ha logrado encontrar el equilibrio para dotar periódicamente de nuevas producciones, teniendo que echar mano de múltiples remasterizaciones que paulatinamente empiezan a impacientar a su base instalada de usuarios.

No cabe duda del talento de sobra que existe en su estudios y un ejemplo de ello, es AstroBot que se ha convertido en una propiedad intelectual insignia sin tener que haberse concebido como un desarrollo AAA, pero que trajo de vuelta las raíces del éxito de PlayStation a lo largo de la historia.