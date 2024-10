Ghost of Yotei tendrá mundo abierto menos repetitivo

El anunció de Ghost of Yotei definitivamente ha sido uno de los mejores que ha tenido PlayStation después de la revelación de Marvel’s Wolverine, pues supone el regreso de una saga nacida en PS4 que logró captar la atención de los usuarios, y que claramente se pudo llevar el juego del año de no ser por The Last of Us Part II. Y a pesar de ser un excelente título, claramente tenía fallas muy presentes para los medios especializados, eso es el contar con un mundo abierto que se hace repetitivo.

El juego creado por Sucker Punch promete un enfoque innovador en su mapa de gran tamaño, según una reciente entrevista con el director creativo Jason Connell. Él mencionó que uno de los principales objetivos es reducir la repetitividad que afectaba a su predecesor, ofreciendo experiencias más únicas y menos predecibles dentro del vasto entorno del producto.

Este aspecto repetitivo ha sido una crítica común en muchos juegos del estilo, incluyendo el predecesor, que aunque destacó por sus impresionantes gráficos y personajes memorables, sufría en cuanto a variedad de actividades. La secuela busca corregir ese defecto, lo que podría marcar una diferencia significativa y posicionarlo por encima de otros títulos del género si logra mantener la frescura de sus misiones y entornos.

La historia girará en torno a una trama de “venganza de los desamparados”, centrada en el protagonista Atsu, cuya voz será interpretada por Erika Ishii. Los desarrolladores también han adelantado que los jugadores tendrán más control sobre el curso de la narrativa, lo que sugiere que podrían tomar decisiones clave en ciertos momentos de la trama, añadiendo una capa de interactividad y personalización a la experiencia.

Además, el juego estará ambientado en 1603, más de tres siglos después de los eventos de Ghost of Tsushima, lo que justificará la inclusión de armas de fuego como parte del arsenal disponible. Estos nuevos elementos, combinados con el enfoque renovado en la jugabilidad y la narrativa, hacen de Ghost of Yotei uno de los títulos más esperados, llegará en 2025 para PS5.

Vía: Wccftech

Nota del autor: Definitivamente será uno de los juegos más esperados del 2025, de hecho podríamos hablar ya de que lo pueden postular a GOTY, otro candidato junto a posiblemente Death Stranding 2.