Actriz de Ghost of Yotei sufre acoso en redes sociales

La semana pasada se lanzó una nueva edición de los State of Play, espacio en el que muchas empresas de terceros anuncian sus nuevos videojuegos que tendrán aparición en PlayStation 5, aunque a diferencia de Nintendo y sus Partner Showcase, aquí Sony puede tomarse la libertad de lanzar algunas revelaciones de sus estudios. Este fue el caso de Ghost of Yotei, el cual tiene una protagonista que no ha sido tan bien aceptada por el público en general.

La actriz Erika Ishii, quien da vida al personaje principal Atsu en el juego, ha estado recibiendo un creciente acoso en redes sociales desde que se reveló el título. Usuarios en plataformas como Twitter han lanzado críticas y comentarios negativos hacia la actriz, generando preocupación por el impacto del comportamiento tóxico en la industria del entretenimiento. No está de más mencionar que una de las razones concretas es porque la persona se denomina así misma de género fluido.

I’ve dreamed of this my entire life. But I still can’t believe I’m part of art like this.

I am the Ghost of Yōtei. https://t.co/W07Sy1jKEW

