The Last of Us Part II genera polémica en PC

Para quien no lo recuerde, durante la ceremonia de The Game Awards se confirmó el lanzamiento de The Last of Us Part II Remastered para PC, juego que finalmente se estará estrenando en Steam después de pasar por la versión original de PS4 y la que siguió justamente hace un año en PS5. Pero a pesar de que faltan un par de meses para que el título llegue a las tiendas, ya está generando polémicas desde este momento.

Sony ha anunciado que esta versión exigirá a los jugadores vincular una cuenta de PlayStation Network (PSN) para poder disfrutarlo, algo que no ha gustado a la gente entusiasta. Este requisito aplica para los usuarios de Steam y Epic Games Store, donde el juego ya puede añadirse a la lista de deseados.

La decisión de incluir esto ha sido motivo de controversia en el pasado. Aunque es común en juegos multijugador, su implementación en experiencias individuales ha generado críticas, como ocurrió con Helldivers 2. En ese caso, la presión de los jugadores llevó a Sony a eliminar este requerimiento, argumentando que estaba “aprendiendo qué es lo mejor para los jugadores de PC”.

Otro aspecto problemático de esta política es que PSN no está disponible en todos los países, lo que podría impedir que usuarios de ciertas regiones accedan al juego. Ya se ha presentado anteriormente con otros títulos, lo que llevó a la comunidad a desarrollar mods para eliminar el requisito. Sin embargo, estos suelen enfrentar restricciones legales por parte de Sony, como ocurrió con la versión para PC de God of War Ragnarok y Until Dawn.

A pesar de las críticas, The Last of Us Part II Remastered será una de las adaptaciones más esperadas, prometiendo llevar su experiencia narrativa y jugabilidad a un público más amplio. No obstante, el requisito de PSN podría convertirse en un punto de fricción para los usuarios, marcando un desafío para Sony en su estrategia de expansión hacia esta plataforma. El problema no es crear la cuenta, sino que esté disponible en todos los países.

Recuerda que estará a la venta a partir del 3 de abril.

Vía: VGC