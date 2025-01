La segunda temporada de The Last of Us es una de las producciones más esperadas del año. Después de que HBO y Warner Bros. demostraron su talento al adaptar el amado juego de Naughty Dog, el mismo equipo está de regreso para hacer lo mismo con la secuela de 2020. Ahora, recientemente se reveló un nuevo tráiler que revela una fecha de estreno más precisa.

Por medio de la presentación de Sony en CES, la compañía compartió un nuevo tráiler para la segunda temporada de The Last of Us, en donde tenemos un mejor vistazo a Kaitlyn Dever como Abby. Junto a esto, se confirmó que los nuevos episodios llegarán a Max en algún punto del próximo mes de abril. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha precisa.

La segunda temporada de The Last of Us no adaptará todos los eventos del segundo juego. Previamente, Craig Mazin, co-creador de la serie, confirmó que serán necesarias tres temporadas para adaptar todos los eventos de The Last of Us Part II, por lo que es muy probable que los nuevos capítulos se enfoque en la sección de Ellie, dejando a la historia de Abby para el futuro.

Te recordamos que la segunda temporada de The Last of Us estará disponible en algún punto del próximo mes de abril. En temas relacionados, confirman fecha de lanzamiento para The Last of Us Part II Remastered en PC. De igual forma, la serie sí tendrá contenido nuevo.

Nota del Autor:

Será interesante ver cómo es que la serie representa los eventos de The Last of Us Part II, especialmente considerando la forma en la que Ellie avanza por un camino de violencia, mientras que Abby se aleja de él. Es un trabajo complicado que requiere de un equipo que conozca muy bien a estos personajes y sus problemas.

Vía: Max