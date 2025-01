Filtran el cargador del Nintendo Switch 2

Las filtraciones del Nintendo Switch 2 siguen a todo lo que dan. Ahora, nueva información nos ha dado un mejor vistazo a lo que sería el dock de esta consola. Lo interesante, es que los detalles que aquí se proporcionan habrían revelado que este hardware haría uso de un cargador mucho más potente en comparación con el que encontramos en el Switch en estos momentos.

Recientemente, Laura Kate Dale, respetada consultora cultural y de accesibilidad, compartió una imagen del dock del Switch 2, la cual asegura proviene de una fuente confiable. Si bien no vemos el diseño completo, sí es posible leer el texto que aquí encontramos, en donde se ha revelado que la consola hará uso de un cargador de 60W.

This is a new photo I have recieved from a trusted source showing a Switch 2 Dock, featuring visible input and output voltage information (other information obscured).

In addition, I have learned that the Switch 2 ships with a 60W charger for use with the dock. pic.twitter.com/HxGsjaensC

