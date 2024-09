Uno de los episodios más aclamados de la primera temporada de The Last of Us fue completamente original. El tercer capítulo nos mostró a un Bill muy diferente en comparación con su contraparte del juego. Ahora, parece que la segunda temporada de la serie tendrá algo similar, puesto que podremos presenciar una historia nunca antes vista.

De acuerdo con Variety, la segunda temporada de The Last of Us contará con una historia inédita que Neil Druckmann y su equipo no pudieron incluir en The Last of Us part II. Aunque por el momento se desconoce a ciencia cierta qué novedades tendrán los nuevos capítulos, hay un par de candidatos para esta sección. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Hay algo en esta temporada que espero con muchas ganas, cosas que hemos estado insinuando. Me viene a la mente un episodio en particular. Creo que los fanáticos del juego estarán entusiasmados porque realmente cuenta mucho sobre la historia de este importante personaje. No tuvimos la oportunidad de hacer eso en el juego”.

Para comenzar, la segunda temporada nos podría mostrar el viaje de Tomy a Seattle, algo que nunca vemos claramente en el juego. De igual forma, el tráiler que salió nos muestra una conversación entre Joel y un nuevo personaje, algo que podría explorar una faceta nunca antes vista del protagonista. Considerando el tamaño de The Last of Us Part II, hay mucho espacio para contenido completamente original.

Recordemos que The Last of Us Part II Remastered incluye una serie de secuencias que Naughty Dog no pudo implementar en el juego final, y una de estas es una sección al principio, en donde podemos ver a Ellie disfrutar de su vida en Jackson, algo que seguramente se expandirá en la serie. Te recordamos que la segunda temporada de The Last of Us se estrenará en algún punto del 2025. En temas relacionados, puedes checar el nuevo tráiler de la serie aquí. De igual forma, puedes conocer más sobre la fecha de estreno de la segunda temporada aquí.

Nota del Autor:

Será interesante ver todas las novedades que la segunda temporada tendrá. Considerando la escala de la historia, todos los personajes y los eventos que le ocurren a Ellie y Abby, hay mucho potencial para crear momentos únicos que solo pueden funcionar en una serie.

Vía: Variety