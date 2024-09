El año pasado se lanzó finalmente la tan esperada serie inspirada en la historia de The Last of Us se lanzó en plataformas de streaming, generando cariño por parte de quienes disfrutaron el juego, pero también repudio debido a que ciertos acontecimientos se acortaron para dar espacio a más historias. No obstante, se está pidiendo la fecha de la segunda temporada, puesto que HBO confirmó que sus grabaciones han terminado, y al parecer estamos a nada de que al fin se nos dé una actualización.

HBO ha revelado que la esperada temporada legará en la primera mitad de 2025, coincidiendo con la ventana de los premios Emmy. Aunque no se ha anunciado una fecha exacta, Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, aseguró en una reciente entrevista que los episodios encantarán a los fans, destacando el trabajo del cocreador Craig Mazin y las expectativas que genera la producción.

El primer tráiler de la temporada ya dejó entrever detalles importantes, mostrando a Joel y nuevos personajes como Abby, interpretada por Kathryn Dever, y Dina, interpretada por Isabela Merced. También se confirmó la participación de Jeffrey Wright como Isaac, líder de la facción Washington Liberation Front, lo que refuerza la conexión entre el videojuego y la serie.

Aunque todavía no se ha presentado un tráiler extenso, se espera que con su lanzamiento se anuncie una fecha exacta para el estreno. Además, es posible que el anuncio de la segunda temporada coincida con noticias sobre un tercer juego de la saga, ya que Naughty Dog está trabajando en proyectos que aún no han sido revelados al público.

Vía: Forbes

Nota del autor: Es una serie que quiero ver, más por el hecho de ver las reacciones que tendrán los usuarios que siempre comparten actualizaciones en redes como Twitter. Solo espero que no pasé lo mismo con la actriz de Abby como fue en el videojuego.