Después de una exitosa primera temporada, muchos esperan con ansias el regreso de la serie live action de The Last of Us. Aunque por el momento se desconoce exactamente cuándo es que esto sucederá, recientemente se dio a conocer que las grabaciones de los nuevos episodios han culminado.

De acuerdo con Timothy Good, editor de la serie de HBO, la filmación de la segunda temporada de The Last of Us ha llegado a su fin. Esto significa que esta adaptación entrará a su proceso de postproducción y, de ser necesarias, se podrían llegar a grabar un par de escenas adicionales. Esto fue lo que Good comentó al respecto:

“¡Listo! Felicitaciones al increíble equipo de producción de la segunda temporada de #TheLastOfUs. ¡Traeremos su arduo trabajo a casa ahora!”

Aunque mucho del contenido de la segunda temporada de The Last of Us sigue siendo un secreto, sabemos que estos nuevos episodios se encargarán de adaptar los primeros eventos de The Last of Us Part II, con subsecuentes temporadas encargándose de darle nueva vida al trabajo completo de Naughty Dog.

De esta forma, se espera que la segunda temporada de The Last of Us se encargue de adaptar la primera parte de The Last of Us Part II, es decir, todo lo que involucra a Ellie, dejando a la sección de Abby y el desenlace para futuros capítulos. En temas relacionados, este es el misterioso personaje en el tráiler de la serie. De igual forma, la actriz de Abby necesito seguridad adicional.

Nota del Autor:

Será muy interesante ver cómo es que la serie adapta los eventos del segundo juego, especialmente el cambio de protagonista y la manera en la que la historia toma una dirección diferente durante la segunda mitad.

