Después de meses de anticipación, el día de ayer se compartió el primer avance oficial de la segunda temporada de The Last of Us de HBO. Aquí no solo tuvimos el primer vistazo al regreso de Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, sino que también pudimos ver al misterioso personaje de Catherine O’Hara, y si te preguntas a quién interpreta la actriz, aquí te lo decimos.

Aunque HBO aún mantiene en secreto el verdadero papel de Catherine O’Hara, los fans ya han comenzado a especular, y la teoría más aceptada hasta el momento es que la actriz le dará vida a La Profeta de los Serafitas, un personaje que nunca conocemos en The Last of Us Part II, pero constantemente escuchamos de ella, y su muerte da pie a la guerra entre los Serafitas y WLF.

I saved her. A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Lo que llama la atención, es que en el avance que liberó HBO, parece que La Profeta tiene una conversación con Joel, algo que pudo suceder en algún punto de los cinco años que separan a las dos temporadas. Sin embargo, esto bien podría ser un truco por parte de la edición, puesto que nada indica que Joel realizó un viaje a Seattle en todo este tiempo.

En The Last of Us Part II, la guerra entre los Serafitas y WLF es algo que sucede en el fondo de la misión de venganza de Ellie, mientras que este punto narrativo cobra un gran peso en la sección de Abby, y es uno de los puntos más interesantes que nos muestra la secuela. Solo nos queda esperar para ver si Catherine O’Hara le dará vida a La Profeta, o si será otro personaje, ya sea completamente original o inspirado en alguien de los juegos.

Te recordamos que la segunda temporada de The Last of Us llegará a HBO y Max en algún punto del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta serie aquí. De igual forma, los fans no están del todo contentos con esta producción.

Nota del Autor:

Espero que la teoría de que La Profeta conoció a Joel antes de los eventos de la secuela no sea real. Parte de lo que hace especial el conflicto entre los Serafitas y WLF en la historia, es que nos da un vistazo a un mundo en crecimiento, el cual ha avanzado más allá de Joel y Ellie, y vincularlas le quita parte de su magia.

Vía: Max