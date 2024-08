Actriz de Abby de The Last of Us es resguardada

Es bien sabido que en estos momentos se está grabando la segunda temporada de The Last of Us, la cual adaptará los acontecimientos del segundo juego de la franquicia, y por ende, meterá nuevos personajes que llegan al elenco de actores a participar. Sin embargo, eso implica algunos riesgos, la aparición de Abby, quien en su momento fue bastante repudiada a tal punto de que los fans acosaron hasta el hartazgo a la actriz de voz y motion capture, con la inclusión de amenazas de muerte.

Este antecedente se le ha hecho saber a los productores de la serie de HBO, y con eso en mente, se ha confirmado que durante las filmaciones, Kaitlyn Dever, quien da vida a Abby, ha tenido que recibir protección adicional en caso de que haya fans un poco extravagantes quienes no sepan diferenciar entre personaje y actor. La información la mencionó Isabela Merced en un podcast, y para quien no lo sepa, ella interpretará a Dina en el programa.

Acá lo mencionado por Merced:

Hay mucha gente extraña en este mundo porque hay algunos que en verdad odian a Abby, quien no es una persona real. Abby, sin hacer spoilers, hace cosas que la gente no necesariamente aprueba. Kaitlyn recibirá odio en redes sociales por eso.

Acá la sinopsis de lo que podríamos ver en la serie:

La trama se centra en el viaje de Ellie en busca de venganza después de un trágico evento que la deja profundamente afectada. A medida que avanza en su misión, se enfrenta a difíciles decisiones morales, violentos enfrentamientos y el impacto emocional de sus acciones. La historia explora temas como la venganza, el odio, el amor y las consecuencias de la violencia, mostrando cómo estos elementos afectan a Ellie y a los personajes que la rodean. El juego también presenta a Abby, otro personaje jugable, cuya historia está entrelazada con la de Ellie. A través de la narrativa, los jugadores experimentan diferentes perspectivas, lo que añade complejidad a la trama y desafía sus percepciones sobre los personajes y sus motivaciones.

Por ahora, no hay fecha de lanzamiento para la segunda temporada de The Last of Us.

Vía: The Guardian

Nota del editor: Da miedo que eso pase de nuevo, sobre todo porque el público para la serie será más global, no se limitará al nicho de los videojuegos. Entonces, si no saben manejar adecuadamente la situación va a suceder lo mismo.