Confirman producción de serie de Spelunky

Estamos en una época de apogeo en la que muchas series han llegado con relación al mundo de los videojuegos, entre los ejemplos tenemos a Arcane de League of Legends, Sakuna of Rice and Ruin y si hablamos del terreno live action, Fallout se encuentra disponible. Y como muchas de ellas han tomado popularidad, las empresas no paran de formar alianzas con desarrolladoras de juegos y tomar sus franquicias para llevar a cabo películas o programas nuevos.

Según lo que se ha informado, Amazon tiene el interés en seguir invirtiendo en este tipo de productos, y en esta ocasión han confirmado que estarán realizando una serie de animación de la saga de Spelunky, la cual ha sido muy popular si se habla de juegos plataformeros con toques indie. A eso se agrega que también están trabajando en una adaptación de New World.

La serie supuestamente se titula Secret Level, está siendo desarrollada por Tim Miller y su Blur Studio, el equipo creativo detrás del programa de Netflix animado de ciencia ficción de Love, Death & Robots. Con eso en mente, es posible que el formato de los capítulos sean con historias autoconclusivas, esto con el fin de tener muchos guiones que adaptar de diferentes personajes en el universo del juego.

La descripción del título:

Spelunky es un videojuego de plataformas y exploración de cuevas, desarrollado por Derek Yu. Originalmente lanzado en 2008 como un juego gratuito para PC, el juego ganó popularidad y fue posteriormente revisado y lanzado en varias plataformas, incluyendo Xbox 360, PlayStation, y PC, con gráficos mejorados y nuevas características. Los jugadores controlan a un aventurero que explora una serie de cuevas generadas aleatoriamente, llenas de trampas, tesoros, enemigos y secretos ocultos. El objetivo es descender lo más profundo posible, recolectando tesoros y evitando peligros, mientras se intenta llegar al final de la cueva.

Se menciona que será revelado durante Gamescom 2024, por lo que habrá que esperar a más noticias.

Vía: Eurogamer