Filtración indica que el port de Red Dead Redemption en PC está cerca

Para quien no lo sepa, uno de los juegos más aclamados de Rockstar Games todavía no cuenta con su versión para PC, hablamos de ni más ni menos que Red Dead Redemption, título que hace no mucho lanzo su port remasterizado para plataformas donde se incluye PlayStation 4 y Nintendo Switch. Y ahora que el tema se ha calmada en relación a la petición de los fans, parece que surgió una luz de esperanza para quienes aún no se rinden.

Una reciente actualización en el launcher de Rockstar ha revelado metadatos que prácticamente confirman el esperado port. Esta filtración se suma a las especulaciones que han circulado desde mayo, cuando cadenas de marketing dentro del sistema del estudio mencionaban que Red Dead Redemption y su expansión Undead Nightmare estarían “jugables en PC”. Si bien la confirmación oficial por parte de la compañía aún no ha llegado, el descubrimiento de una identificación de la aplicación del juego en Steam refuerza la posibilidad de que su lanzamiento en esta plataforma sea inminente. Durante años, los jugadores de PC han esperado poder disfrutar de este icónico juego, de hecho el lanzamiento en consolas más nuevas del año pasado frustró a algunos jugadores. Los rumores sobre una posible remasterización han circulado desde hace tiempo, pero ahora parece que la desarrolladora podría estar enfocándose en un port. Sin embargo, debido a que la compañía está trabajando en el desarrollo de GTA 6, es probable que se estén tomando su tiempo para completar el proyecto. A pesar de la expectación, Rockstar se ha mantenido en silencio sobre estas filtraciones y, dado su historial de mantener los detalles bajo estricta confidencialidad, es probable que no se pronuncie hasta que el anuncio esté completamente listo. Recuerda que por ahora está en plataformas como PS4 y Nintendo Switch. Vía: Dualshockers