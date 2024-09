Durante los últimos días se ha hablado mucho sobre el posible retraso de Grand Theft Auto 6. Si bien por el momento no hay información oficial, muchos ya están esperando el anuncio que conforme su lanzamiento hasta el 2026. Ahora, a esta conversación se ha sumado un ex-desarrollador de Rockstar, el cual ha señalado que aún es muy pronto para tener una respuesta.

Por medio de su cuenta de Twitter, Obbe Vermeij, quien fue el director técnico de Rockstar North desde 1995 a 2009, y quien estuvo presente cuándo se tomó la decisión de retrasar el lanzamiento de GTA IV, habló sobre el supuesto retraso de GTA 6, señalando que, para este punto, los desarrolladores aún no sabe si el juego cumplirá con su fecha de lanzamiento, o estará disponible hasta el 2026. Esto fue lo que comentó al respecto:

The decision to delay gtaIV was made 4 months or so before the original release date. Any further and it's hard to make the call. R* is probably not in a position to determine whether they will hit 2025 until May-ish.

Also:

GtaVI will sell for 10+ years and there is no…

