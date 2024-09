Aunque Castlevania: Nocturne no gozó del mismo nivel de atención que tuvieron las primeras temporadas de este anime. Sin embargo, nadie puede negar la calidad del producto final. Ahora, Netflix por fin ha confirmado una nueva serie de episodios para esta amada producción.

Por medio de un nuevo tráiler, Netflix ha confirmado una nueva temporada de Castlevania: Nocturne, la cual se encargará de mostrarnos un poco más sobre la guerra entre humanos y vampiros protagonizada por Richter Belmont, algo que los fans han esperado por años.

La primera temporada de Castlevania: Nocturne llegó a Netflix en el 2023, y como lo señala el avance, los nuevos episodios estarán disponibles en algún punto de enero de 2025, por lo que aún faltan un par de meses para ver cómo es que esta historia evolucionará. Al igual que el anime de Castlevania, las aventuras de Richter Belmont están inspiradas en los juegos de Konami, en esta ocasión en Rondo of Blood y Symphony of the Night, pero no es una adaptación 100% fiel del material original.

De esta forma, muchos fans quieren ver si los eventos de Symphony of the Night por fin entrarán en acción. Solo nos queda esperar para ver qué tiene Netflix para nosotros en un futuro. En temas relacionados, así le fue a la primera temporada de Nocturne en críticas. De igual forma, te decimos qué tal está la Castlevania: Dominus Collection.

Nota del Autor:

No vi la primera temporada de Castlevania: Nocturne, pero no fue desagrado. Me encantó el anime de Castlevania, y con la noticia de que esta producción tendrá una nueva temporada, este es el mejor momento para disfrutar de estos capítulos en todo su esplendor.

Vía: Netflix