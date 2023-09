Esto dicen las reseñas de Castlevania: Nocturne

El Castlevania de Netflix: Nocturne tiene mucho que cumplir. Su predecesor, Castlevania producido por Adi Shankar y con guion de Warren Ellis, estableció un precedente elevado para las adaptaciones del influyente juego de plataformas de Konami, aprovechando la énfasis de la franquicia en la acción y el terror sin descuidar los arcos vitales de los personajes. Es sorprendente, entonces, que Nocturne no solo iguale la calidad de lo que vino antes, sino que también inicie una de las historias conceptualmente más fértiles de la franquicia hasta la fecha.

Claro, los showrunners Clive Bradley y Kevin Kolde se inspiran en los juegos clásicos Castlevania: Rondo of Blood y Symphony of the Night para algunos de los momentos más destacados de Nocturne, pero las diversas licencias que toman ayudan a dar forma a esta adaptación en su propia entidad.

Y no parece ser una opinión aislada decir que Castlevania: Nocturne, es más que un digno sucesor de la serie original, esta es la opinión de la prensa especializada, quienes (al momento) han registrado nueve reseñas en Rotten Tomatoes:

Castlevania: Nocturne presenta un sólido desempeño inicial y, aunque no alcanza las mismas alturas que su predecesor, parece que la serie está en el camino correcto para lograrlo. Evan Valentine – Comicbook – Calificación: 3.5/5 La temporada 1 de Nocturne en gran medida está preparando el terreno para más, pero a pesar de eso, sigue brindando prácticamente todo lo que amamos de la franquicia. Therese Lacson – Collider – Calificación: C A través de su elenco complejo y cortes abrasadores de animación, presenta una conmovedora historia sobre exorcizar los monstruos del pasado para luchar por un futuro más brillante. Elijah González – Paste Magazine – Calificación: 8.9/10

Castlevania: Nocturne es una secuela sorprendentemente potente, implacablemente violenta, de una de las mejores adaptaciones animadas de videojuegos jamás realizadas. Hayden Mears – IGN Movies – Calificación: 9/10

Un asunto irregular, frustrante pero en última instancia entretenido, que termina justo cuando encuentra su ritmo y eleva considerablemente las apuestas, juego de palabras definitivamente intencionado. Bradley Russel – Total Film – Calificación: 3/5 Castlevania Nocturne es una entrada triunfal en esta franquicia plagada de vampiros y magia. Pramitt Chatterjee – Digital Mafia Talkies – Calificación: 5/5 Con sus personajes tridimensionales, complejos temas de disparidad de clases y corrupción religiosa, batallas enérgicas y horrores macabros, Castlevania: Nocturne es un programa imperdible para los fanáticos de la serie anterior. Jonathon Wilson – Ready Steady Cut – Calificación: 4/5

Bien estructurada, llena de personajes que intrigarán y te dejarán boquiabierto, CASTLEVANIA: NOCTURNE es una excelente incorporación a la franquicia de Castlevania. Sarah Musnicky – Nightmarish Conjurings – Calificación: 8/10 Castlevania: Nocturne es una exquisita exploración de la revolución, la libertad y los ciclos de violencia sin perder sus raíces de videojuego ni su acción de fantasía oscura. Esta serie es un triunfo y vive decididamente fuera de la sombra del pasado. Kate Sánchez – But Why Tho? A Geek Community – Calificación: 10/10 Por su parte, las opiniones del público reflejan básicamente los mismos sentimientos en cuanto a esta serie. La mayoría de ellos elogian el logro de esta adaptación con algunas quejas sin mucho fundamento.

Nota del editor: Soy muy feliz de ver que las cosas se están haciendo bien y no como cuando yo era niño y nos entregaban bodrios como las películas de Super Mario Bros., Double Dragon y Street Fighter.