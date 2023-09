La segunda temporada de Spy x Family será uno de los eventos de anime más grandes de este otoño y ha compartido su nuevo opening y ending. La primera temporada de Spy x Family fue una de las llegadas de anime más destacadas de 2022, y con razón. La historia centrada en Loid, Yor y Anya logró arrancar con fuerza, con un maestro espía, una asesina de clase mundial y una telepata novata tratando de detener una guerra que podría llevar al mundo a su fin. A medida que se acerca el estreno de la segunda temporada el próximo mes, los temas de apertura y cierre para las continuas aventuras de la Familia Forger han salido a la luz.

La segunda temporada de Spy x Family no es la única gran aventura que llegará este año para Twilight, la Princesa Espina, y su hija adoptiva. Spy x Family: Code White será la primera película de largometraje de la franquicia y llegará a los cines de Japón en diciembre. Actualmente, aún no se ha revelado una fecha de estreno en Norteamérica, pero dado que tanto la franquicia como el anime en general ganan popularidad en Occidente, parece muy probable que veamos la primera aventura cinematográfica de los Forger llegar a Norteamérica.

El opening de la segunda temporada de Spy x Family será interpretada por el acto musical, Ado, con la canción “Kurakura“. Ado podría ser mejor conocido recientemente por interpretar el papel de Uta en la última película de One Piece, One Piece Film: Red. El cierre de la segunda temporada será interpretado por Vaundy con la colaboración de Cory Wong en “Todome no Ichigeki“.

Si no has tenido la oportunidad de ver la primera temporada de Spy x Family, todos sus episodios están disponibles en Crunchyroll. Así es como el servicio de streaming describe la historia de la franquicia centrada en la Familia Forger:

“La paz mundial está en juego y el agente secreto Twilight debe llevar a cabo su misión más difícil hasta ahora: hacerse pasar por un hombre de familia. Haciéndose pasar por un esposo y padre amoroso, se infiltrará en una escuela de élite para acercarse a un político de alto perfil. Tiene la cobertura perfecta, excepto que su esposa es una asesina mortal y ninguno conoce la identidad del otro. Pero alguien sí lo sabe, su hija adoptiva que es una telepata”.

Vía: YouTube

Nota del editor: No puedo esperar a este estreno, pero creo que voy a tener que volver a ver la primera temporada, la cual de todos modos no es tan larga pero sí es muy divertida.