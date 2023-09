Estrenan trailer de Castlevania: Nocturne

Cuando los chupasangres, tanto metafóricos como literales, descienden sobre la Francia revolucionaria, solo hay una familia a la que puedes llamar: los Belmont. Y si el tráiler de la nueva continuación de Castlevania de Netflix es indicativo de algo, es que la familia de cazadores de vampiros está enviando a su chico más valiente y traumatizado.

Esto se debe a que Nocturne, una serie sucesora de la popular serie animada Castlevania con nuevo talento en la redacción y una nueva historia ambientada cientos de años después del anime de cuatro temporadas, tiene como protagonista a Richter Belmont (Edward Bluemel), de Rondo of Blood y Symphony of the Night, quien salta de los mundos de los clásicos videojuegos de Konami al año 1792 en Francia.

Nocturne sigue a Richter, un joven aún atormentado por la muerte de su madre en un duelo con el vampiro Olrox (Zahn McClarnon), mientras se une a la joven revolucionaria Maria Renard (Pixie Davies) y a un grupo de luchadores contra monstruos y magos mientras descubren un complot del misterioso vampiro Mesías para gobernar el mundo. Nocturne ostenta su ajuste revolucionario en su manga, al menos, con vampiros de aspecto elegante que representan a las clases dominantes con las que se han aliado para primero aplastar la revolución y luego dominar el mundo sin importar el estatus social. Pero al estilo Castlevania, parece que habrá una tonelada de acción frenética y sangrienta en el camino entre todos los comentarios sutiles y no tan sutiles, y si la reimaginación de la clásica “Bloodlines” de Rondo of Blood que se muestra en el tráiler es indicativa de algo, también habrá música increíble en el camino.

Castlevania: Nocturne comienza a transmitirse en Twitch y Youtube un día antes de lo planeado, el 27 de septiembre, antes de su lanzamiento en Netflix al día siguiente, el 28 de septiembre. Algo parecido a lo que sucedió con el estreno de Cyberpunk: Edgerunners.

Nota del editor: Odio cuando hacen esto, tardan tanto en sacar la continuación que ahora voy a tener que ver la serie original una vez más y no puedo interrumpir mi One Piece. ¡Piensen en los mortales! 🙁