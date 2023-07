Castlevania: Nocturne recibe su primer avance

En los últimos años, Netflix se ha visto bastante interesado en adaptar franquicias de videojuegos a su plataforma, esto mediante series y películas de grandes sagas como Tekken, Sonic el Erizo y hasta League of Legends. Y ahora, se está lanzando Castlevania: Nocturne, la cual llegará dentro de un par de meses más adelante.

Para celebrar de que ya existe una fecha de lanzamiento confirmada, la plataforma de color rojo liberó un nuevo tráiler, en este podemos ver al protagonista de la misma, Ritcher Belmont. Esto con acontecimientos de juegos conocidos de la franquicia como lo pueden ser Rondo of Blood y Symphony of the Night.

Acá lo puedes ver:

Recuerda que esta serie se estrena el próximo 28 de septiembre en Netflix.

Vía: Netflix

Nota del editor: Sin duda es una de las series que quiero ver, por lo que habrá que prepararse para ver este programa en el no sé qué tanto esté involucrado Konami.