Se confirma nuevo hito de ventas de PlayStation 5

Parece broma, pero ya casi se han cumplido tres años desde que PlayStation 5 se ha lanzado al mercado, esto con juegos que tuvieron divididos a los fanáticos, pues los más grandes se lanzaron también para la generación anterior. Sin embargo, el camino ha tomado un rumbo nuevo ahora que la escacés de componentes se terminó en el año 2022.

Según lo informado por la propia Sony, Ps5 ha vendido actualmente poco más de 40 millones de unidades, un avance grande después de que mencionaran en enero la venta de 30 millones que iban a la alza. De igual manera, se espera que para finales de año tenga un nuevo repunte, esto se debe a la temporada de fiestas, ofertas como Black Friday y también la llegada de Spider-Man 2.

Esto es lo que dicen en su comunicado:

Lanzamos PlayStation 5 en noviembre de 2020 y el mundo estaba en un lugar extraño y diferente que cuando anunciamos la consola en 2019. A pesar de los desafíos sin precedentes del COVID, nuestros equipos y nuestros socios trabajaron diligentemente para entregar PS5 a tiempo. Continuamos enfrentándonos a vientos en contra con la pandemia, y las cadenas de suministro tardaron meses en normalizarse para que pudiéramos tener el inventario para satisfacer la demanda. Durante más meses de los que nos gustaría recordar, seguimos agradeciendo a nuestra comunidad por su paciencia mientras trabajaban en estos problemas. Pero ahora el suministro de PS5 está bien abastecido y estamos viendo que finalmente se satisface la demanda acumulada.

No está de más recordar, que se ha rumoreado la revelación de nuevos modelos de la consola para este mismo año, también está el dispositivo de Project Q, del cual aún no se mencionado nada en torno al lanzamiento y también el precio que tendrá. Incluso, no hay grandes producciones en el horizonte de la propia marca, por lo que se intuye ya hay un plan en marcha.

Vía: PlayStation

Nota del editor: Es notable que quienes deseaban una PS5 en su lanzamiento al fin la están adquiriendo gracias al reabastecimiento. Entonces, no sería sorpresa que los 50 millones se logren en la época de fiestas decembrinas.