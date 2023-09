Review – Samba de Amigo: Party Central

Durante este 2023, SEGA se ha mantenido un tanto modesta en cuanto a lanzamientos importantes de videojuegos, pues no hemos visto nada grande más allá de Like a Dragon Ishin. Y parece que esta tranquilidad seguirá así hasta que finalmente llegue su mascota con Sonic Superstars, un regreso del erizo azul al terreno de las dos dimensiones que no solo está enfocado a la experiencia para un solo usuario. Eso sí, mientras se prepara el terreno hay juegos que van a mantener entretenidos a los fanáticos de esta empresa y ese es Samba de Amigo: Party Central, el cual traería de regreso a esta franquicia de ritmos latinos que llevaba poco más de una década en el olvido. Ciertamente ha sido una sorpresa, puesto que los juegos de este estilo son cada vez menos, lo menciono a un nivel general. Creo que recordar que supimos de este juego por primera vez durante un Nintendo Direct, mismo en el cual también se anunciaría que llegaría únicamente a Switch, algo que sería una especie de tradición. Puesto que la última entrega de esta franquicia se lanzó solamente en Wii por el tipo de control, pues se requiere de mucho movimiento para jugar.

La verdad, lo que más me ha llamado la atención es que en el repertorio de canciones se prometieron temas procedentes de los títulos de Sonic The Hedgehog, y como soy fanático de esta mascota, era obvio que esperarlo con ansias no iba a quedar despertado, además de tener curiosidad por los temas que son un tanto más modernos y hasta de anime. Así es como llegamos a este pequeño texto, puesto que el juego ya ha salido a la venta y SEGA nos ha proporcionado amablemente un código de reseña, esto con el simple objetivo de darles a conocer a ustedes si al final vale la pena. Y sobre todo, el verificar si todavía le sale rentable a la empresa seguir sacando juegos de la saga o volver a enterrarla por una eternidad junto a muchas otras como por ejemplo, Jet Set Radio. ¿Será bueno que la franquicia de Samba de Amigo vuelva para esta época moderna que casi no tiene cabida para los juegos de ritmo? O tal vez, ¿Es importante que este presente debido a que puede innovar de alguna manera en el género? Bueno, eso lo vamos a averiguar en la nueva Atomix Review que hemos preparado con gusto para todos ustedes que aún no están tan convencidos de comprarlo.

Así que toma tus maracas y tus mejores pasos de baile latinos, pues es momento de adentrarnos a este mundo donde moverse al compás lo es todo y eso es literal, dado equivocarse implica perderlo todo aquí. Chequemos si Samba de Amigo: Party Central es ese retorno que los fanáticos de la compañía creadora de Sonic estaban esperando, o si tal vez es algo que puede pasar sin pena ni gloria, pues hay veces que la nostalgia no logra vender a pesar de los esfuerzos.

A mover controles o apretar botones

Como ya se estableció, este juego está enfocado al ritmo que se centra en el uso de maracas, que en este caso son los controles de movimiento de los Joy-Con, y esto hace que sea uno de los títulos que mejor los use, pues los títulos de la propia Nintendo casi no los aprovechan, nada más allá de 1-2 Switch y ni siquiera son tan buenos videojuegos.

La manera en que vamos a jugar es mediante canciones populares de la cultura pop, las cuales en esta ocasión son de actualidad y unas un poco más antiguas. Entre el repertorio encontramos temas de Ariana Grande, Jonas Brothers, Ricky Martin y hasta Pitbull. Y se entiende que muchos de ellos son latinos, pero aún así esa esencia del mambo y cumbias no encajan no muy bien, dejando de lado temas más llamativos.

Dentro de cada etapa nos van a aparecer notas en forma de bolitas que deben ser accionadas justo al pasar en medio de un aro, y nosotros vamos a activar esta acción al mover nuestros Joy-Con en la dirección indicada. Tenemos tres aros a la izquierda y otros tres a la derecha, por lo que son seis alternativas de movimiento a utilizar.

Existen diferentes niveles de dificultad y cada uno hará que el jugador esté mucho más al pendiente de la pantalla, pues si se le van muchas notas perderá la partida al poco tiempo. A eso se suma, que también habrá momentos en los que se les exige al jugador poner ciertas poses mostradas en pantalla, algo que sigue el combo de notas.

Hablando precisamente de los combos, estos se conservan siempre y cuando el usuario no falle una de las notas, y no importa si no salen en perfect, el contador se queda intacto si tan solo se queda en Good. El fin de mantener las notas acertadas seguidas es para obtener un rango al final del juego, mismo que va desde el D hasta la S, y eso a la vez nos dará puntos de experiencia y monedas, los cuales sirven para desbloquear skins y demás extras.

En general, es así como se juega Samba de Amigo, con las pequeñas bolitas pasando por los aros y moviendo los Joy-Con en el momento correcto. Eso sí, algo que es molesto es el tener que calibrar seguido los controles, pues si no hace, es probable que no respondan bien a pesar de que el usuario haga el movimiento correcto que al final no se refleja en pantalla.

También, para quienes no gocen realmente de los controles por movimiento pero que hayan disfrutado de experiencias de ritmo con el uso de botones como los títulos de Final Fantasy, afortunadamente existe la opción de jugar apretando los mandos. Eso se puede con los sticks o botones de dirección, y será la manera perfecta de jugar para quienes buscan romper récords, aunque para mí eso le quita el alma al juego.

Vale la pena mencionar, que el juego en su forma base contiene 40 temas de distintos artistas, así como temas de la propia SEGA, y sí, Sonic The Hedgehog sigue siendo uno de los invitados de honor para prestar sus canciones más famosas. Entonces, digamos que es un repertorio variado, pero que pudo conservar temas clásicos como el Mambo No. 8.

Baila con amigos o compite contra el mundo

Dentro de Samba de Amigo: Party Central vamos a encontrar varios modos de juego, los cuales nos ofrecen primeramente la experiencia de un solo jugador, mismo que solo consiste en jugar las canciones en las diferentes dificultades. A esto y como ya mencionamos, nos darán puntos de experiencia y monedas para comprar objetos dentro del programa.

Después de esto tenemos la Fiesta Mundial, la cual es una especie de Deathmatch en la que nos podemos colocar en un ranking mundial, tratando de conseguir los mayores puntajes para salir victoriosos. Y es que aquí no hay nada de dificultades, puesto que estamos luchando contra personas como nosotros que han decidido conectarse a internet y demostrar sus pasos de baile.

Pasamos a un terreno más cercano con Fiesta para Dos, la cual nos ofrece diferentes modos que van desde cooperativo local hasta duelo en el que dos personas en un mismo lugar se van a enfrentar para ganarle al otro. Y claro, también hay un detalle relacionado a mini juegos que nos van sacar un momento de los aros con bolitas para hacer unos buenos home runs que requieren nuestra máxima precisión.

Por último nos quedan dos modos más, el primero es Streamigo y también juego con amigos, el primero es una especie de completación de misiones en el que debemos convertirnos en el bailador definitivo de las redes. En cuanto a la interacción con amigos, consiste en sacar el mejor puntaje, se puede de hasta cuatro y para ello hay que tenerlos agregados en la consola y crear salas.

En esta ocasión Samba de Amigo podría haberse prestado para un modo campaña, algo que incentive al jugador a probar todos los temas musicales, pero parece que no se han querido esforzar en este ámbito. Y como ya dije, no todos los temas son algo que se podría esperar, por lo que fácilmente gran parte del público no va a tocar ciertas canciones porque las detestan o simplemente no conocen al artista original de la misma.

Realmente en comparación a otras entregas, no innova demasiado, pues se conserva prácticamente igual al de Wii, solo se le añade la parte online que ya es pan de cada día en todos los juegos de la actualidad. Eso sí, para tener reuniones con amigos ayudará bastante al factor de diversión, y eso hace justamente que ya sea superior a otros títulos que se dedican al multijugador, el ejemplo perfecto puede ser ni más ni menos que Everbody 1-2-Switch!, al cual superarlo no es nada complicado.

Es decir, es un juego que sirve para pasarla cool un par de horas pero no hay mucho más que aportar, no es como para engancharse, solo para entretenerse en reuniones o mientras esperas tu cita con el dentista en la sala de pacientes.

Gráficos coloridos y que llaman al mambo

Algo que si no podemos negar con Samba de Amigo: Party Central, es el hecho de que cuenta con gráficos amigables para el usuario, con el uso de colores fluorescentes que nos llevan a una especie de ciudad estilo neón, sobresaliendo el morado. A eso se le agregan los diseños de personajes interesantes y conservando la magia que ha hecho a esta franquicia tan especial.

Incluso en el algún momento veremos presente a Sonic para sacar los mejores pasos de baile en un escenario inspirado en sus primeras aventuras de las tres dimensiones. Obviamente, como es una franquicia de SEGA habrá temas a probar que aunque son buenos, no siento que vayan muy en sincronía con las maracas y mucho menos con los ritmos latinos.

También está el asunto de los trajes que se le pueden equipar a Amigo y que así los pueda lucir en la pista de baile, estos son de varios colores y diseños que van de la mano muy con el título. Sin embargo, para fanáticos de las referencias tenemos trajes de AIAI de Super Monkey Ball y hasta Tails de la marca predilecta de esta empresa japonesa.

En general, la parte de gráficos está muy bien para el tipo de producto que es el videojuego, no es un desastre pero tampoco portento gráfico, pues a fin de cuentas no necesita destacar en el apartado. La serie siempre se ha mantenido con esta modestia y no hace falta que cambie mucho. Lo único que se hubiera agradecido es el detalle de innovación en gameplay.

Fiesta que no innova pero al menos divierte

Para cerrar esta reseña, podemos decir que SEGA intentó regresar a la franquicia de Samba de Amigo después de un olvido bastante grande, y que al mismo tiempo, no logró ser algo realmente enganchante. Pues a pesar de tener temas de actualidad, siento que esos ritmos realmente latinos se han quedado de lado para pasar totalmente a pop con electrónica.

Eso sí, el factor de diversión es mayor cuando se juega en compañía, y no menciono el online, sino juego local con personas que se pongan en sintonía para bailar al ritmo perfecto, ya sea con botones o control de movimiento. Y sí, el calibrar los Joy Con es una constante, dado que no es todo momento suele funcionar la vibración y por ende habrá algunos puntos perdidos.

En resumen, si quieres pasar momentos divertidos con la familia y amigos, definitivamente puedes comprarlo para enriquecer la colección de Switch, pues no es realmente un juego caro. Sin embargo, si esperabas una revolución en los títulos de ritmo, eso es algo que no vas a encontrar; pero podemos decir que al menos entretiene hasta cierto punto.

Recuerda que Samba de Amigo: Party Central está disponible en Nintendo Switch y Meta Quest 2. Además, hay ediciones de lujo para quienes gusten nutrir un poco más el catálogo musical.