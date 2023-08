Nuevo tráiler y fecha de salida de Sonic Superstars

Gamescom 2023 no se detuvo en cuanto anuncios con su cierto grado de importancia, dado que en un par de horas nos mostraron que Little Nightmares III existe, así como la llegada de Age of Empires IV a consolas de Xbox. Y dentro de todos estos anuncios por fin nos confirmaron la fecha de lanzamiento del tan esperado Sonic Superstars.

Mediante un video en el que también se nos muestra el multiplayer con el que contará este título estilo clásico, nos han mencionado que este lanzamiento está contemplado para el próximo 17 de octubre. Además, confirman que el multijugador no solo se va a centrar en la campaña, sino que también habrá un modo de batalla.

Checa el video:

Recuerda Sonic Superstars llegará a Ps4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Sin duda, será una entrega que los fanáticos de la época de Sonic en SEGA Genesis van a disfrutar en su totalidad. Lo mejor, es que existe la opción para que se juegue en compañía de tres personas más.

Vía: Gamescom