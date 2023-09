Revelan el verdadero poder gráfico del Switch 2

Se reveló que Nintendo llevó a cabo demostraciones ténicas de la consola sucesora del Switch durante la pasada Gamescom. Según estos reportes, Nintendo mostró en privado a los desarrolladores invitados demos especialmente preparadas para su consola de juegos de próxima generación, que podría lanzarse el próximo año. Se entiende que una de las demostraciones de ‘Switch 2‘ fue una versión mejorada del título de lanzamiento de Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que se ejecutaba a una velocidad de fotogramas y resolución más altas que el juego original, en hardware que cumplía con las especificaciones de la nueva consola (pero no se sugirió que el juego realmente se volverá a lanzar).

Otra fuente afirmó que Nintendo mostró la impresionante demostración técnica con el Unreal Engine 5 de Epic, The Matrix Awakens, que originalmente se lanzó para mostrar la potencia de PlayStation 5 y Xbox Series X en 2021, ejecutándose en las especificaciones previstas para su próxima consola.

Se dice que la demostración se ejecutó utilizando la tecnología de mejora de escalado DLSS de Nvidia, con ray tracing avanzado habilitado y gráficos comparables a las consolas de última generación de Sony y Microsoft (sin embargo, cabe destacar que esto no significa que el sucesor de Switch tendrá una potencia bruta cercana a la de PS5 o Xbox Series X, que no son dispositivos portátiles).

DLSS (supermuestreo de aprendizaje profundo) es una función exclusiva de las tarjetas gráficas de Nvidia. En PC, funciona mediante el uso de la inteligencia artificial para aumentar la resolución de los juegos, lo que permite a los desarrolladores lograr configuraciones gráficas más altas y mejores tasas de cuadros en hardware más débil. Según el análisis de Digital Foundry, DLSS a cualquier distancia de la pantalla “se ve casi igual que el real”.

Es importante destacar que Nintendo presentó patentes para posibles planes de tecnología de mejora de escalado mediante inteligencia artificial en marzo de 2020. Las patentes, que se hicieron públicas en 2021, describen un proceso similar a la funcionalidad principal de Switch, donde un juego puede ejecutarse a una resolución mientras un dispositivo está siendo alimentado por una batería, pero cuando está conectado a un enchufe de corriente o conectado a un televisor, la salida puede aumentarse a 1080p.

Nintendo incluye un diagrama en la patente que muestra una imagen de 540p aumentada a 1080p. Sin embargo, menciona que otros procesos de mejora de escalado, incluida la mejora de escalado a 4K, serían posibles.

Nintendo aún no ha discutido públicamente sus planes para la próxima generación de consolas, pero un informe reciente indicó que la compañía planea lanzar nuevo hardware a finales del próximo año.

Aunque los detalles específicos del hardware se mantienen en secreto, fuentes de VGC indicaron que la próxima consola de siguiente generación podrá utilizarse en modo portátil, similar a la Nintendo Switch.

El consultor de la industria con sede en Tokio, el Dr. Serkan Toto, dijo que un lanzamiento de consola en 2024 tendría sentido para Nintendo, ya que se espera que vea una disminución de dos dígitos en las ventas de hardware y software este año para Switch, que se lanzó en marzo de 2017.

“En general, diría que, viendo las finanzas de Nintendo, parece claro que es hora de un nuevo dispositivo en 2024″, dijo. “Se espera que el hardware caiga un 16,5% interanual en el ejercicio fiscal actual, mientras que el déficit para el software se espera que alcance el 15,9%. “La única forma de evitar que estas pérdidas se inflen totalmente el próximo ejercicio es un nuevo dispositivo, y la segunda mitad de 2024 me parece una ventana de lanzamiento realista”.

Vía: VGC

Nota del autor: Tener un poder aproximado al del PlayStation 5 en una consola portátil sería una locura. Y aún queda por explorar la nueva tecnología de AMD, la cual, se supone que estará disponible para todos los dispositivos. ¿Será tarde para implementarla? De cualquier manera, parece que Nintendo al fin estará muy cerca de rivalizar con la potencia gráfica de sus competidores.